Два школьника попали в ДТП в Ессентуках

Двое подростков были госпитализированы в результате аварии в Ессентуках, где на улице Пятигорской водитель "Луидора" сбил подростков, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В краевом УГИБДД ГУ МВД России сообщили, что "в результате аварии 14-летний мальчик получил ушиб головного мозга, он находится в реанимации городской больницы. А у второго пешехода, 15-летнего школьника, врачи диагностировали травму бедра".

Уточняется, что за рулем авто находился житель Пятигорска. В настоящее время по факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.