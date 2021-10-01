Дзюба признан лучшим игроком чемпионата России по футболу по итогам сентября

Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба был признан лучшим игроком Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сентября, информирует пресс-служба лиги.

В трех матчах чемпионата России он забил три мяча и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Дзюба был включен в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, но отказался от приглашения в национальную команду, сославшись на плохую форму.