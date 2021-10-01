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Дзюба признан лучшим игроком чемпионата России по футболу по итогам сентября

Дзюба признан лучшим игроком чемпионата России по футболу по итогам сентября

Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба был признан лучшим игроком Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сентября, информирует пресс-служба лиги.

В трех матчах чемпионата России он забил три мяча и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Дзюба был включен в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, но отказался от приглашения в национальную команду, сославшись на плохую форму.

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Вестник Кавказа

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