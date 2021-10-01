В Иране осудили Бахрейн за возобновление отношений с Израилем

В Иране осудили Бахрейн за организацию визита в страну главы МИД Израиля Яира Лапида.

По мнению официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде, попытки властей Бахрейна нормализовать отношения с сионистским режимом унизительны. Он заявил, что приветствие официального лица оккупационного режима противоречит воле народа Бахрейна.

В МИД Ирана осуждают любые шаги по стабилизации деструктивного присутствия Израиля в регионе перед лицом эскалации напряженности, подчеркнул Хатибзаде.

Накануне глава МИД Израиля прибыл в Бахрейн для участия в открытии израильского посольства. Страны нормализовали отношения год назад.