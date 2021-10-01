Председатель "Грузинской мечты" о видеообращении Саакашвили: он клоун

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал "клоунадой" видеообращение бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Ранее сегодня Саакашвили распространил видеообращение, в котором утверждал, что находится в грузинском Батуми. В МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал государственную границу.

"Повторяюсь, Михаил Саакашвили не находится в Батуми, его видео не записано в Грузии. Он клоун", - цитирует Кобахидзе РИА Новости.

Он подчеркнул, что внутри партии "Единое национальное движение" отмечается внутреннее противостояние и экс-глава государства тем самым хочет "приписать" себе те проценты голосов, которые получит лидер политсилы Ника Мелия предстоящих 2 октября выборах в органы местного самоуправления.

Председатель "Грузинской мечты" отметил, что видеообращение Саакашвили является фейком.

Напомним, ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что 2 октября вернется в страну. "Конечно же, я, как и сказал, взял билет на вечер 2 октября, чтобы вместе с вами быть в Тбилиси и защитить ваше волеизъявление, а также принять участие в спасении Грузии", - написал экс-глава государства на своей странице в Facebook.