Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в России

Указ президента России Владимира Путина о призыве в октябре-декабре на военную службу опубликован в пятницу на интернет-портале правовой информации.

"Постановляю осуществить с 1 октября по 31 декабря 2021 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом... призыву на военную службу, в количестве 127 500 человек", - говорится в документе, подписанном российским президентом.