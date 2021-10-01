На Ставрополье стартовала операция "Нетрезвый водитель"

Начиная с сегодняшнего дня в Ставропольском крае стартовала операция "Нетрезвый водитель", в рамках которой сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды по профилактике нетрезвого вождения. Рейды будут вестись в круглосуточном режиме.

"Наряды ДПС будут стоять около питейных заведений и в других людных местах. Кроме того, мероприятия пройдут на федеральных и региональных трассах", - сообщает краевое УГИБДД ГУ МВД России.

Уточняется, что с начала года в крае уже произошло 155 аварий с участием нетрезвых водителей, в них 212 человек получили травмы и 31 погиб.