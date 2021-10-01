Байден утвердил временный бюджет

Президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании федерального правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Документ подписан в качестве законодательного акта", - сообщили американской администрации.

Байден также поблагодарил участвовавших в работе над документом законодателей, передает ТАСС.

Документ, который принимают в отсутствие постоянного бюджета на 2022 финансовый год, предполагает продолжение финансирования на прежнем уровне до 3 декабря с выделением дополнительных сумм на ликвидацию последствий ЧП и прием афганских беженцев.

Напомним, финансовый год в США завершается 30 сентября, однако Конгресс страны не согласовал полноценный бюджет на следующий год.