Текущая волна коронавируса в России продлится полгода, считает инфекционист

Текущая волна пандемии коронавируса в России может оказаться самой тяжелой и длинной, заявил ТАСС главный врач медцентра "Лидер-медицина", педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

По словам медика, в настоящее время в России продолжается третья волна коронавируса.

"Четвертую или пятую волну, которая будет в любом случае, мы скорей всего переживем в более-менее, наверное, легкой форме. Будет не такое количество тяжелых случаев. Заболевших будет много, но тяжелых случаев будет все меньше с каждой волной", - полагает Тимаков.

Начавшаяся летом волна затянется до декабря. "Самая тяжелая будет вот эта волна, которая у нас растянется на шесть месяцев. Это третья волна, она еще идет, она началась в июне и продолжается", - заявил он.

Инфекционист считает, что волна пойдет на спад в ноябре, стабилизации ситуации стоит ждать к середине декабря.