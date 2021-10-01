Саакашвили призвал сторонников собраться в Тбилиси

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили из Батуми призвал сторонников собраться на площади Свободы в центре Тбилиси 2 и 3 октября.

"Прошу вас об одном, 2 числа пойдем все на выборы и дадим голос Нацдвижению. Это решающие выборы для всей Грузии. Второго числа будем вместе считать голоса, а 3 октября соберемся на Руставели, на площади Свободы и когда нас станет 100 тысяч человек, никто не сможет нас победить", - сказал он в видеообращении, отметив, что присоединится к собравшимся.

Ранее бывший лидер Грузии сообщил о том, что вернулся на территорию Грузии.