44 дня Отечественной войны Азербайджана: день шестой, 2 октября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

В шестой день, 2 октября, исполнилось 28 лет со дня оккупации войсками Армении Ходжавендского района Азербайджана. Утром были освобождены командные высоты на северо-восточном участке фронта, освободительная армия Азербайджана вплотную подошла к освобождению сел Талыш и Суговушан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал очередной фейк, на сей раз о сбитых над армянской территорией азербайджанских беспилотниках.

Между тем президент Армении Армен Саркисян прямо признал, что против Азербайджана воюют наемники. Утром велся обстрел сел Агдамского района Азербайджана с оккупированных территорий. Оккупанты признали гибель еще 54 армянских военных за прошедшие сутки боевых действий. В городах Франции прошли акции с призывами прекратить оккупацию азербайджанской земли, Венгрия поддержала территориальную целостность Азербайджана.

К 11:00 Армения впервые запросила перемирие, однако продолжила обстреливать мирные прифронтовые села Азербайджана, в одном из которых под огонь попали журналисты, а марионетки Еревана на захваченных землях сообщили, что перемирия пока достичь не удастся. Армянские власти запретили въезд гражданских лиц в зону боевых действий. Появилась информация, что у Армении осталось всего четыре истребителя.

Около 12:00 стало известно о первых ударах ВС Армении ракетами средней дальности "Точка-У" по удаленным от линии фронта населенным пунктам Азербайджана. В ООН в то же время вновь призвали Ереван и Баку вернуться за стол переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ. Московский международный кинофестиваль отказался показывать фильм о Карабахе, снятый сторонниками оккупации азербайджанской земли.

Войска Азербайджана продолжили отрезать захватчиков на фронте от снабжения и ликвидировать их военную технику. После 14:00 все Вооруженные силы Армении были приведены в состояние боевой готовности, причем из-за нехватки солдат в зону боевых действий Ереван стал отправлять женщин.

Евросоюз объявил об отправке гуманитарной помощи мирному населению, пострадавшему в ходе боевых действий, на фоне продолжения артиллерийских ударов по населенным пунктам Азербайджана из оккупационной зоны. К вечеру шестого дня войны от обстрелов погибли 19 мирных жителей азербайджанских сел и городов, на Тертер за одни сутки обрушилось свыше 2 тыс снарядов.

Президент России Владимир Путин в вечернем разговоре с Николом Пашиняном подчеркнул необходимость остановить войну. Пакистан, накануне поддержавший Азербайджан, опроверг фейк Еревана об участии в боях пакистанских военных.

Таким образом, в шестой день войны продолжались бои за освобождение ключевых на северо-восточном направлении сел Талыш и Суговушан, и за города Джебраил и Физули на юге. Армения была вынуждена привести в боевую готовность все свои войска при том, что Азербайджан уже три дня блокировал любые попытки наладить снабжение оккупантов на фронте. Не в силах противостоять натиску контрнаступательной операции, Ереван нарастил артиллерийские и ракетные обстрелы азербайджанских городов и сел.