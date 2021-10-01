В Грузии от коронавируса умерли почти 9 тыс человек

За минувшие сутки в Грузии выявили 1 751 случай заражения коронавирусом.

Общее число инфицированных, по данным официального сайта StopCov, достигло 614 763 человек.

За сутки от коронавируса в Грузии умерли 30 пациентов, за все время - 8 967 человек.

Выздоровели за сутки 1 633 человека, с начала пандемии - 586 704.

Показатель инфицирования опустился за сутки до 4,1%, за последние 14 дней - 5,8%.

В карантине находятся 70 человек, в стационарах наблюдаются 4 169, в ковид-гостиницах остаются 768.