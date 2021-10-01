Юг Ирана потрясло землетрясение магнитудой 5,2

В ночь на 1 октября на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 01:15 по местному времени (04:15 мск), передает РИА Новости.

Эпицентр землетрясения находился в 95 км к северо-западу от города Бушер, находится одноименная Атомная электростанция (АЭС). Очаг залегал на глубине 10 км.

В результате подземных толчков никто не пострадал.