Силовики предотвратили теракт в Карачаево-Черкесии

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Карачаево-Черкесии. Теракт готовил житель Кабардино-Балкарии по указанию боевиков ИГИЛ (запрещена в России).

"Федеральной службой безопасности в городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики предотвращен террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов. Задержан осуществлявший его подготовку по указанию боевиков МТО "Исламское государство" житель Кабардино-Балкарской Республики, 2001 года рождения", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

В ведомстве отметили, что правоохранители изъяли компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства. Впоследствии в мобильном телефоне задержанного обнаружили переписку с членами террористических структур, изобличающую его преступные намерения. По факту возбуждено уголовное дело.