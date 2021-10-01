Смерчи над морем ожидаются в Сочи в пятницу

Росгидромет выпустил предупреждение об опасности формирования смерчей над Черным морем 1 октября на участке от Магри до Веселого в районе Сочи.

"Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды", - сообщается на сайте администрации курорта.

Мощный смерч можно было наблюдать с сочинских пляжей вечером 28 сентября, обошлось без происшествий.