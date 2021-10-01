Азербайджанские танцы были представлены в Иордании

Государственный ансамбль танца Азербайджана стал участником Международного фестиваля культуры "Джераш" в Иордании.

Как сообщает пресс-служба Минкультуры Азербайджана, на состоявшемся концерте азербайджанский ансамбль исполнил сюиту "Мой Азербайджан", танцевальные композиции "Наз элямя", "Аг чичяк", "Гайтагы", "Сары гялин" и "Карабахское яллы".

Художественный руководитель ансамбля – народный артист Руфат Халилзаде.