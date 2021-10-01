Саакашвили находится в Батуми

Экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили в своем видеообращении заявил, что в настоящее время находится в Батуми.

"Вот это мой Батуми. Второго числа мы все должны пойти на выборы и дать голос ЕДН. Я так скучал по этим местам, сегодня день исполнения моей мечты. Я рискнул всем, своей жизнью, свободой, чтобы быть тут, а от вас прошу одного - прийти на выборы", - сказал он.

Стоит отметить, что в пресс-службе крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" не могут официально подтвердить информацию о приезде Саакашвили.

Напомним, что экс-президент Грузии опубликовал на своей странице пост, в котором сообщил о своем прибытии на родину.