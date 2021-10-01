Чусовитина возвращается в большой спорт

Легендарная гимнастка Оксана Чусовитина приняла решение вернуться в большой спорт. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Хочу всем сказать, решила готовиться к Азиатским Играм 2022. Я просто не могу закончить карьеру без медали за Узбекистан", - написала гимнастка.

Напомним, легендарная Гимнастка Оксана Чусовитина покинула большой спорт после Олимпийских игр в Токио. В 2016 году спортсменку включили в Книгу рекордов Гиннеса: она установила рекорд как гимнастка, участвовавшая в семи Олимпиадах. Игры-2020 стали для Чусовитиной восьмыми в карьере.