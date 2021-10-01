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В Казахстане врачам отменили "ковидные" надбавки

В Казахстане врачам отменили &quot;ковидные&quot; надбавки

С 1 октября врачи в Казахстане перестанут получать надбавки за участие в борьбе с коронавирусом.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев в июле отмечал, что данные надбавки - временная мера, по его мнению, вместо надбавок медики должны получать постоянные доплаты за психоэмоциональные и физические нагрузки.

С 1 августа "ковидные" надбавки сократили в два раза, а с 1 октября эти надбавки отменили.

Медики, участвующие в борьбе с коронавирусом в Казахстане начали получать надбавки с апреля 2020 года.

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Вестник Кавказа

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