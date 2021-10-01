ЗАГ: Сбербанк поднял ставку по ипотеке вслед за ВТБ

Сбербанк повысил базовую ставку по ипотечным кредитам, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ставка ипотеки на покупку в новостройке выросла на 0,4% (до 8,4%). На вторичном рынке стоимость поднялась до 8,5%. Молодые семьи получат ипотеку для жилья на вторичном рынке под 8,1%.

Стоит отметить, что ставка на рефинансирование ипотеки другого банка повысилось до 8,2%.

Напомним, что в августе банк ВТБ поднял ипотечную ставку на 0,4%. Застройщики не исключают, что тенденцию подхватят и другие банки.