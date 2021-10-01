44 дня Отечественной войны Азербайджана: день пятый, 1 октября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

В пятый день войны, 1 октября, оккупационные силы попытались под покровом ночи провести колонны резервистов на фронт, однако те были уничтожены с воздуха. Также всю ночь продолжалось контрнаступление освободительной азербайджанской армии и ликвидация военной техники захватчиков.

К этому времени только в Агдамском районе Азербайджана от артиллерийских обстрелов ВС Армении было разрушено 97 зданий, включая жилые дома и школы. В Тертере под таким же обстрелом погиб мирный житель, общее число жертв агрессии Еревана среди гражданского населения Азербайджана к утру пятого дня достигло 16 человек, около 13:00 еще двое были убиты в селе Гаджимамедли.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что армянские оккупанты борются на захваченных территориях Азербайджана с международным терроризмом, Минобороны РА продолжило тиражировать фейки о якобы сбитых азербайджанских самолетах и об использовании Баку сирийских наемников. Турция, между тем, обратила внимание армянских властей на выгоды для Еревана от прекращения оккупации азербайджанской земли.

Тыловые службы оккупационных сил Армении начали отказываться снабжать фронтовые позиции боеприпасами, у захватчиков на поле боя возник дефицит вооружений. Вместо тыловиков поближе к фронту с армянской стороны были направлены иностранные журналисты в надежде, что они попадут под пули и погибнут. Из Сюникской области ВС Армении запустили ракеты средней дальности по освобожденным ранее азербайджанским землям на юге, а после 13:00 оккупационные силы Армении начали обстреливать азербайджанский город Горадиз.

Около 14:00 Кремль сообщил о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по Карабахской войне. В то же время появились фейки Минобороны Армении о якобы ведении азербайджанской армией огня по мирному населению оккупированных Гадрута и Ходжавенда. Анонсированное заявление троих президентов было опубликовано в 15:00, Путин, Трамп и Макрон призвали Ереван и Баку к прекращению боевых действий. Главы МИД РФ и Турции еще раз обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

Единственным обращением Армении в ОДКБ за первые пять дней войны стало требование лишить Афганистан статуса наблюдателя при Организации за поддержку территориальной целостности Азербайджана. Из Израиля был отозван посол Армении из-за использования Азербайджаном в боях израильского оружия. К этому моменту оккупационные силы потеряли на фронте 200 танков и 228 артиллерийских установок. Около 18:00 был повторен артиллерийский обстрел Горадиза.

В Иране вновь подчеркнули, что действия Азербайджана по освобождению своей земли от захватчиков совершенно правомерны, в Тебризе прошел митинг в поддержку азербайджанской армии. Пакистан выразил готовность оказать Азербайджану любую помощь.

Таким образом, на пятый день войны азербайджанская армия сосредоточилась на истощении укрепленных позиций оккупантов: ликвидировались колонны снабжения с резервистами и боеприпасами, создавался дефицит вооружений благодаря массированному уничтожению военной техники, из-за чего в рядах захватчиков начали расти панические настроения. В ответ Армения продолжила проявлять агрессию против азербайджанских прифронтовых городов и сел, постепенно расширяя число обстреливаемых населенных пунктов.