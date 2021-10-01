Ветер приостановил грузовики под Новороссийском

В отделе пропаганды УГИБДД проинформировали о введении ограничений на движение большегрузов на участке федеральной трассы М-4 "Дон" между Новороссийском и Геленджиком.

В ведомстве отметили, что это связано с сильным ветром. Кроме того, ограничено движение малого грузового транспорта, имеющего большую парусность.

В этой связи автоинспекторы рекомендуют воздержаться от поездок в направлении данного участка дороги, а при движении в случае крайней необходимости быть внимательными и выбирать безопасный скоростной режим.