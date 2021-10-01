Российских вольников сняли с авиарейса в Амстердаме

Сборную России по вольной борьбе сняли с авиарейса в аэропорту Амстердама, предположительно, из-за несоблюдения эпидемиологического режима.

Напомним, что команда летела с пересадкой в Осло на чемпионат мира, который пройдет со 2 по 10 октября.

В составе команды – двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, бронзовый призер ОИ-2020 Артур Найфонов, а также действующий чемпион Европы Абасгаджи Магомедов, передает Metaratings.