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Российских вольников сняли с авиарейса в Амстердаме

Российских вольников сняли с авиарейса в Амстердаме

Сборную России по вольной борьбе сняли с авиарейса в аэропорту Амстердама, предположительно, из-за несоблюдения эпидемиологического режима.

Напомним, что команда летела с пересадкой в Осло на чемпионат мира, который пройдет со 2 по 10 октября.

В составе команды – двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, бронзовый призер ОИ-2020 Артур Найфонов, а также действующий чемпион Европы Абасгаджи Магомедов, передает Metaratings.

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Вестник Кавказа

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