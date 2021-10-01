Саакашвили заявил о возвращении в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Сакашвили сообщил о своем возвращении на территорию Грузии.

"Доброе утро Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее политик сообщал о своем желании вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления, уточняя, что в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам.

Власти Грузии, в свою очередь, неоднократно предупреждали его о том, что он будет задержан сразу же после пересечения границы.