В аэропорту Алматы начали тщательнее досматривать пассажиров

Аэропорт Алматы предупредил своих пассажиров об усилении авиационной безопасности с 1 октября, информирует пресс-служба воздушной гавани, уточняя, что усиление вводится по распоряжению Авиационной администрации.

"В связи с проведением оперативно-профилактических мероприятий на входе в терминал будет выставлена дополнительная линия досмотра", - поясняет Sputnik Казахстан.

В этой связи администрация аэропорта рекомендуется прибывать заранее для того, чтобы не опоздать на рейс.