Дербент нарастил турпоток на 50% по итогам года

Власти Дербента по итогам года ожидают роста туристического потока до 160-170 тыс человек, что на 45-55% по сравнению с прошлым годом, сообщила руководитель Центра развития туризма администрации Дербента Гюлага Бабаева.

"К концу года цифра может увеличиться до 160-170 тыс. человек, что на 50 тыс. больше, чем в 2019 году и на 70 тыс. больше по сравнению с прошлым годом", - приводит слова собеседницы ТАСС.

Бабаева отметила также, что только Цитадель "Нарын-кала" в туристический сезон приняла 130 тыс гостей, кроме того, в Дербенте увеличилась заполняемость коллективных средств размещения на 99%.