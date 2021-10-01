Губернатор Ставрополья оценил ситуация с коронавирусом

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о том, что за минувшие сутки в регионе с коронавирусом справились 362 человека, всего выздоровевших – 67,7 тыс. "Динамика заболеваемости пока не снижается. За отчетный период заболело 352 человека", - также отметил он.

"К сожалению, есть новые смерти. Соболезнования родным скончавшихся…", - написал он в соцсети.

Далее глава региона сообщил о том, что накануне 2,2 тыс человек сделали прививку от COVID-19 первым компонентом вакцины, всего – 716,5 тыс человек.