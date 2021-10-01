В Москве будет облачно и прохладно

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в Москве облачно с прояснениями и до плюс 12 градусов, осадков не прогнозируется. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков, уточнив, что в столице сохранится высокое давление.

"Мы ожидаем сегодня облачную с прояснениями погоду без осадков, максимальная температура в столице - плюс 10-12, по области - плюс 8-13. Ветер северо-западный, слабый, 1-6 метров в секунду", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Уточняется, что атмосферное давление превысит норму на 13 мм и составит 761 мм ртутного столба.