США укрепят армию Украины патрульными катерами

Соединенные Штаты поставят на Украину шесть патрульных катеров на сумму около $85 млн/

"Контракт касается проектирования, строительства и оснащения шести патрульных катеров Mark VI и, возможно, двух дополнительных. В ведомстве добавили, что сумма контракта — 84,25 миллиона долларов", - приводит данные Lenta.ru, уточняя, что работы по сборке катеров Mark VI будут завершены в 2025 году.

В июле 2020 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что американское руководство одобрило поставку Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним.