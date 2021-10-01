Синоптик оценил сентябрьскую погоду в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о том, что в минувшем сентябре в Москве погода была на 0,9 градуса ниже нормы.

"Сентябрь в Москве был холоднее нормы на 0,9 градуса. Как вы понимаете, это не так много", - сказал он, отметив, что месяц был нестандартным: временами очень холодный и очень теплый.

"Но запомнится все равно как холодный, потому что запоминается последнее", - приводит слова собеседника РИА Новости.