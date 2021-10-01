Азербайджан смягчает карантинный режим

В связи с ростом вакцинированных граждан, а также отрицательной динамикой инфицированных, начиная с сегодняшнего дня в Азербайджане снимаются некоторые ограничения, которые были введены в рамках принятых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане.

Так, в соответствии с решением Оперштаба, принятого 24 сентября 2021 года, отменяется ограничение на работу общественного транспорта, включая деятельность в выходные дни, а также возобновляется работа сферы деятельности и услуг.

Уточняется, что те объекты, деятельность которых разрешается, могут работать до 00:00, и услугами, предоставляемыми в закрытых помещениях этих объектов, лица старше 18 лет могут пользоваться только при наличии COVID-паспорта или сертификатов (о противопоказании к вакцинации или об иммунитете).

Отмечается, что при этом неменее 80% работников этих сфер деятельности должны иметь COVID-паспорт или соответствующие сертификаты.

"При осуществлении регулярных пассажирских перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом (за исключением услуг такси) между городами и районами, кроме Баку, Сумгайыта и Абшеронского района, лицa старше 18 лет должны предъявлять сертификат о вакцинации первой дозой, а с первого ноября – сертификат о вакцинации второй дозой или сертификат иммунитета от COVID-19", - говорится в сообщении.

Также уточнятся, что верификация COVID-паспортов будет осуществляться через специальное мобильное приложение Check App, разработанное специалистами Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и с первого сентября используется везде, где требуется COVID-паспорт.

При этом все ранее действующие меры профилактики (масочный режим и социальная дистанция) сохраняются.