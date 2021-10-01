В Еврейской автономной области продлен масочный режим

Действие масочного режима в Еврейской автономной области (ЕАО) продлили до 29 октября, информирует пресс-служба регионального правительства.

"В Еврейской автономной области (ЕАО) продлили действие масочного режима в регионе до 29 октября. Ранее ограничения действовали до 1 октября", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жители региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах (за исключением улиц), в местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах до 29 октября включительно. Также было продлено действие самоизоляции для жителей старше 65 лет и приостановлен личный прием граждан губернатором ЕАО и его заместителями.