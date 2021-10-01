Главная » Новости

В России был испытан "умный" парашют

В России был испытан &quot;умный&quot; парашют

Специалисты холдинга "Технодинамика", который входит в состав госкорпорации "Ростех", испытали "умную" парашютную систему. От своих предшественников разработка отличается автоматизированным комплексом управления, говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.

Уточняется, что система может десантировать грузы весом в четверть тонны и приземляться с повышенной точностью. "Главное преимущество системы — точность", - говорится в сообщении. Уточняется, что при сбросе груза с высоты 4 тыс. м погрешность при приземлении не превышает 100 м.

Отмечается, что в составе системы – десантная платформа, парашют и комплекс управления.

945 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!