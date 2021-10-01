Вильфанд рассказал, где в октябре будет тепло

Температура в октябре будет выше нормы на большей части Северо-Западного федерального округа, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что также тепло будет на севере Урала и Сибири.

Так, по его слова, на большей части российской территории температура около нормы. "Класса ниже нормы нет нигде. Класс выше нормы занимает большую часть Северо-Западного федерального округа, то есть Санкт-Петербург, Карелия, Архангельская область, Коми", - приводит прогноз РИА Новости.

"Также тепло будет на северной половине Урала (севернее Перми), северная половина Сибирского федерального округа", - сказал он, отметив, что засушливая погода прогнозируется на востоке Европейской России, в Приволжье, на Урале, в Западной Сибири и центре Красноярского края, северной половине Якутии, а наоборот, дождливо будет на севере Дальнего Востока и на Таймыре.