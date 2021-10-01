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Дачники узнали, когда их могут оштрафовать за мусор

Дачники узнали, когда их могут оштрафовать за мусор

По закону дачники, которые являются владельцами или пользователями земельных участков, не должны допускать скапливания на них мусора и бытовых отходов, напомнил юрист "Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Сергей Савельев.

"На них может быть наложен административный штраф от 20 до 50 тыс рублей", - сказал он, отвечая на вопросы агентства "Прайм".

Савельев уточнил, что если из-за скопления большого количества мусора на дачном участке будут испорчены земельные владения, то обладателя участка ждет штраф на три-пять тысяч рублей.

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Вестник Кавказа

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