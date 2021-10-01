Дачники узнали, когда их могут оштрафовать за мусор

По закону дачники, которые являются владельцами или пользователями земельных участков, не должны допускать скапливания на них мусора и бытовых отходов, напомнил юрист "Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Сергей Савельев.

"На них может быть наложен административный штраф от 20 до 50 тыс рублей", - сказал он, отвечая на вопросы агентства "Прайм".

Савельев уточнил, что если из-за скопления большого количества мусора на дачном участке будут испорчены земельные владения, то обладателя участка ждет штраф на три-пять тысяч рублей.