Названы примерные сроки начала отопительного сезона в Ростове-на-Дону

Власти Ростова-на-Дону рассказали, когда в домах появится отопление. Условия для старта отопительного сезона назвали в администрации города.

Для подключения батарей среднесуточная температура воздуха должна составлять не более восьми градусов тепла на протяжении пяти дней, передает АиФ-Ростов.

Соответственно, пока назвать точную дату невозможно. Если опираться на прогноз погоды, то из него следует, что на Дон в первой декаде октября придет потепление: температура воздуха днем составит около +21 градуса. Прохладно будет в регионе лишь после 10 октября.

В мэрии добавили, что если жители многоквартирного дома проголосуют, то им могут дать тепло раньше срока.