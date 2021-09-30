Украина получит от США шесть патрульных катеров

США намерены до 2025 года поставить Украине шесть патрульных катеров Mark VI на сумму $84.25 млн, сообщает Пентагон.

Сумма контракта составляет $84,25 млн.

В Минобороны США отметили, что летом 2020 года Госдеп страны одобрил продажу Украине до 16 катеров Mark VI. Украинская сторона также захотела приобрести до 100 пулеметов различных систем, услуги по обслуживанию катеров и 16 систем распознавания "свой-чужой", передает РИА Новости.

Патрульные катера Mark VI – это военно-патрульные катера последнего поколения, предназначенные для Береговой охраны США и на экспорт. Данные модели были приняты на вооружение только в 2016 году.