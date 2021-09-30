Более 200 пешеходных переходов появится в Астрахани до нового года

До конца текущего года в Астрахани создадут 214 новых пешеходных переходов, такое сообщение распространило Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области.

Соответствующее решение было принято по итогам обращений граждан к Игорю Бабушкину на прямой линии.

Во время мероприятия педагог из Нариманово заявила, что на территории местной школы находится автогородок, где школьники изучают правила дорожного движения, однако в последний раз его ремонтировали 30 лет назад.

Учитель попросила главу региона оказать финансовое содействие, и он дал соответствующее распоряжение.

В области создадут 216 пешеходных переходов, для этого из бюджета выделят 126 млн рублей, передает АиФ Астрахань.