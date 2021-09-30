Яхтенный маршрут по Боспорскому царству создают на Дону и в Крыму

На Дону разработали туристический яхтенный маршрут из Таганрога в Крым, такое сообщение распространила пресс-служба областного правительства.

В данный момент в Таганроге начинается третий этап тестирования маршрута, который называется "Под парусом из Меотиды", передает АиФ-Юг.

Он создается в рамках межрегионального проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" и проходит через ключевые локации Боспорского царства, расположенные на Кубани и в Крыму, - Анапу, Тамань, Керчь, Ялту, Севастополь и Симферополь.

Официально маршрут будет запущен в следующем году. Пассажиры смогут не только путешествовать и знакомиться с основными туристическими объектами, но и приобретать требующиеся навыки яхтинга: для них будет доступен курс от юнги до "морского волка".