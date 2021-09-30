Глава МИД Ирана встретился с новыми послами Азербайджана и Киргизии
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян встретился с новыми послами Азербайджана, Киргизии, Бельгии и Финляндии.
В ходе встречи дипломаты вручили главе иранского внешнеполитического ведомства копии верительных грамот.
С Абдоллахияном встретились посол Азербайджана Али Ализаде, посол Киргизии Турдакун Седиков, посол Бельгии Джан Марко Риццо, посол Финляндии Кари Кахилуото, передает агентство IRNA.
Вестник Кавказа
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