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Глава МИД Ирана встретился с новыми послами Азербайджана и Киргизии

Глава МИД Ирана встретился с новыми послами Азербайджана и Киргизии

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян встретился с новыми послами Азербайджана, Киргизии, Бельгии и Финляндии.

В ходе встречи дипломаты вручили главе иранского внешнеполитического ведомства копии верительных грамот.

С Абдоллахияном встретились посол Азербайджана Али Ализаде, посол Киргизии Турдакун Седиков, посол Бельгии Джан Марко Риццо, посол Финляндии Кари Кахилуото, передает агентство IRNA.

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