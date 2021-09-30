Лига Европы: "Карабах" разгромил "Омонию", "Алашкерт" и "Кайрат" проиграли

В четверг, 30 сентября, состоялись матчи 2-го тура Лиги Конференций.

В Никосии местная "Омония" принимала "Карабах". Крупную победу со счетом 4:1 одержала азербайджанская команда.

Голами в составе "Карабаха" отметились Кади (52-я и 90+4 минуты), Рамиль Шейдаев (73-я) и Максим Медведев (79-я, с пенальти). У хозяев единственный мяч на 40-й минуте записал на свой счет Ян Лецьякс.

Также уже закончился матч в Ереване, где "Алашкерт" со счетом 2:4 уступил финскому ХИКу.

У гостей отличились Рику Риски (8-я и 63-я минуты), Филип Валенчич (57-я), Энтони Олусанья (90+4). В составе "Алашкерта" голы забили Жозе Эмбало (23-я) и Александар Глишич (90+3). Отметим, что на 35-й минуте хозяева остались в меньшинстве – с поля был удален Артак Григорян.

В Базеле одноименный клуб встречался с казахстанским "Кайратом" и одержал уверенную победу 4:2. Голы в составе "Базеля" на свой счет записали Артур Кабрал (15-я минута), Михаэль Ланг (21-я) и Дан Ндойе (49-я). У "Алашкерта" голы забили Хосе Канте (65-я) и Рикарду Алвеш (69-я, с пенальти).