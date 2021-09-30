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Азербайджан примет фестиваль "Есенинская осень"

Азербайджан примет фестиваль &quot;Есенинская осень&quot;

Русский дом в Баку (Российский информационно-культурный центр) проведет фестиваль "Есенинская осень", информируют организаторы.

Мероприятие, посвященное великому русскому поэту Сергею Есенину, пройдет с 3 октября в Мемориальном доме-музее Сергея Есенина на территории Мардаканского дендрария Национальной академии наук Азербайджана.

Гости фестиваля узнают много нового о творчестве Сергея Есенина, его периоде жизни, связанном с Баку, послушают стихи поэта.

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