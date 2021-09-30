В Великобритании справились с топливным кризисом

Правительству Великобритании удалось побороть топливный кризис, сообщает телеканал Sky News.

Мнение о том, что ситуация с топливом в Великобритании постепенно улучшается выразил министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии страны Квази Квартенг.

Так же считает и главный секретарь Казначейства Саймон Кларк. "Сейчас эта ситуация снова находится под контролем. Заправочные станции получают больше топлива, чем продают, и мы уверены, что теперь рынок может решить эту проблему", - рассказал он.

При этом в реальности бензин на заправочных станциях все еще кончается быстрее, чем его успевают пополнять, сообщили Sky News розничные продавцы. В отдельных регионах британцы вынуждены выстраиваться к заправкам в длинные очереди.