Армения в коронавирусном хаосе, Кочарян тоже решил сыграть на теме вакцинации

Новые меры, фактически обязывающие всех работающих в Армении сделать прививку от COVID, направлены на повышение чрезвычайно низких темпов вакцинации в стране: когда в конце августа объявили о принятии нового закона, полностью вакцинированы были менее 5% жителей Армении, пишет Карине Казарян для Eurasianet. Но закон, который вступает в силу сегодня, вызвал ожесточенное сопротивление со стороны некоторых политиков и населения: началась новая волна кампаний против вакцинации.

Согласно новым правилам, практически все работники в стране должны будут либо предъявить своим работодателям сертификат о вакцинации, либо каждые 14 дней предоставлять отрицательный ПЦР-тест. Поскольку сумма, потраченная на сдачу тестов, эквивалентна значительной части месячной зарплаты большинства армян, это фактически приравнивается к обязательной вакцинации.

В середине сентября самая крупная оппозиционная сила в парламенте, альянс "Армения", возглавляемая бывшим президентом Робертом Кочаряном, выступила с заявлением, осуждающим это постановление, выразив мнение, что "вакцинация должна быть результатом осознанного решения каждого, но не принуждения", а правительство должно компенсировать стоимость тестов ПЦР. Альянс обратился в Конституционный суд с просьбой приостановить действие нового закона.

Юрист Роберт Айрапетян, который был одним из кандидатов альянса "Армения" на выборах этим летом разместил в Facebook инструкции для тех, кто намерен нарушить новые правила: "Если вы явитесь на работу без вакцинации или прохождения ПЦР-теста, работодатель не имеет права вас уволить. Помните, что никто не имеет права принуждать вас к вакцинации, особенно по приказу министра. Вы можете сделать прививку только по собственному желанию".

В другом посте он предложил аналогичные рекомендации для работодателей, предупредив, что в случае "незаконного" увольнения их могут привлечь к ответственности и наложить существенные штрафы.

Реакцию усугубили разъяснения правительства, что правила не будут применяться к высокопоставленным чиновникам, таким как премьер-министр, президент или члены парламента. Минюст объяснил подобные исключения юридической сложностью их применения к должностным лицам, не имеющим надзорного органа; например, нет никого, кто мог бы уволить невакцинированного президента.

Новость вызвала негативную реакцию среди армян, увидевших в происходящем двойные стандарты. Министр здравоохранения Анаит Аванесян попыталась объяснить это тем, что большинство высокопоставленных чиновников уже и так вакцинированы.

Тем временем крайне правые движения ухватились за возможность начать новую волну атак на процесс вакцинации. Одна группа активистов, называющая себя "Армия света", объявила, что будет организовывать регулярные уличные митинги в знак протеста против того, что она называет "обязательной вакцинацией" и "обязательными клиническими испытаниями", навязываемыми населению Армении. С тех пор группа организовала в Ереване несколько протестных акций, получив широкое освещение в СМИ.

Правые политики также создали группы и инициативы, направленные на борьбу с усилиями правительства по вакцинации. Одна из таких инициатив, "Свобода воли", возглавляемая главой некоммерческой организации Палата адвокатов, призвала армян присылать информацию о случаях "серьезных осложнений и смертей", связанных с вакцинами, для расследования их врачами - членами организации.

Группа также обратилась в Постоянную парламентскую комиссию по защите прав человека и связям с общественностью, возглавляемую оппозицией, и добилась встречи с министром здравоохранения Анаит Аванесян. Во время встречи Аванесян заявила, что из-за распространения более заразного штамма "дельта" даже вакцинированным стоит носить маски. Многие новостные агентства, особенно оппозиционные, ухватившись за это, выдали заголовки вроде: "Вакцинация не исключает факта заражения: Анаит Аванесян".

Сопротивление будет нарастать введения новых ограничений. "С юридической точки зрения нормативно-правовые акты неэффективны, к тому же правительство не внесло необходимых изменений в трудовое законодательство, чтобы обеспечить их соблюдение, - сказал глава Республиканского союза работодателей Армении Гагик Макарян в эфире Общественного телевидения. - Уже второй год мы находимся в коронавирусном хаосе, но соответствующие государственные ведомства не решают эти вопросы; в трудовое законодательство не были внесены существенные изменения".

В результате, утверждал Макарян, нормативные акты создают значительные риски для работодателей: с одной стороны, они могут быть оштрафованы государством за пренебрежение правилами. С другой стороны, они могли быть привлечены к ответственности со стороны рабочих и оштрафованы судом за выполнение требований. "Я разговаривал примерно с 30 работодателями. За исключением одного работодателя, который заявил, что поддерживает вакцинацию, 29 остальных, включая крупных налогоплательщиков, работодателей с сотнями рабочих, находятся в состоянии неопределенности", - сказал Макарян.

Власти настаивают на том, что работодатели имеют право увольнять сотрудников, не соблюдающих правила. Инспекция здравоохранения и труда заявила, что при необходимости имеет право проводить проверки на предприятиях два раза в день, и может оштрафовать предприятия на сумму до 120 тысяч драмов (около $240) за нарушения.

Меры при этом повлияли на уровень вакцинации. Число ежедневно регистрируемых прививок с 7 июля по 22 сентября выросло с примерно 5,5 тысяч до почти 10 тысяч. Но стране еще предстоит еще долгий путь. По официальным данным, в Армении 408 тысяч человек получили хотя бы первую дозу вакцины. Но это включает всех, в том числе безработных, пенсионеров и неизвестное количество иностранцев, которые стекались в Армению, чтобы пройти вакцинацию. В Армении работает более 600 тысяч человек (население страны составляет всего 3 миллиона человек).

Между тем ходят слухи о широкомасштабной торговле поддельными сертификатами о вакцинации. В Службе национальной безопасности Армении (СНБ) сообщили, что сейчас расследуются два случая производства поддельных сертификатов о вакцинации. В случае признания вины подозреваемым грозит штраф в размере до 800 тысяч драмов (около $1600) или до четырех лет лишения свободы. Число поддельных сертификатов, вероятно, намного превышает те, что обнаружило СНБ. В интернете широко обсуждается выдача поддельных сертификатов врачами, и некоторые пользователи социальных сетей советуют, как получить поддельный сертификат вместо прививки.