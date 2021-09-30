Вице-премьер Армении провел встречу с послом Ирана

В среду, 30 сентября, состоялась встреча посла Ирана в Армении Аббаса Бадахшана и вице-премьера Армении Сорена Папикяна.

В ходе беседы Папикян заявил, что укрепление отношений с Ираном имеет стратегическое значение для Армении. Он также высоко оценил усилия иранской стороны по укреплению отношений между двумя странами, отметив позицию Ирана по поддержанию стабильности и мира в область.

В свою очередь, Бадахшан поздравил вице-премьера Армении с его новой обязанностью и напомнил той роли, которую Папикян сыграл в расширении отношений между Тегераном и Ереваном, занимая пост министра регионального управления и инфраструктуры. Посол также выразил надежду, что во время пребывания Папикяна на посту вице-премьера по сотрудничеству между новыми правительствами двух стран отношения будут расширяться и дальше.

Стороны также обсудили крупномасштабное строительство дороги Каджаран-Сисиан, а также другие участки трассы север-юг в Армении, и обсудили возможные пути участия иранских компаний в этих проектах.