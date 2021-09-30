Николя Саркози решил продолжить "борьбу за правду" и обжаловать приговор

Экс-президент Франции Николя Саркози будет обжаловать приговор, который ему вынес в четверг исправительный суд Парижа.

Суд приговорил Саркози к году лишения свободы с отбыванием наказания вне тюрьмы и с предписанием носить электронный браслет. Такое решение было вынесено по делу о незаконном финансировании избирательной кампании президентом Николя Саркози в 2012 году.

Политик поблагодарил французов, поддерживающих его, и намерен бороться за правду. "Ваша поддержка дает мне силы продолжать борьбу за правду и справедливость. Я решил обжаловать приговор и пойду до конца в этом деле, которое касается не только меня лично", - написал он в Facebook.

Саркози добавил, что "вера в справедливость собственных требований дает ему силы, чтобы противостоять попыткам унижения".