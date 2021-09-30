AUKUS: пересмотр международной системы безопасности и конец НАТО?

Пакт о безопасности между Австралией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами (AUKUS) напрямую не влияет на цели и сферу влияния НАТО. Тем не менее он вызвал серьезные разногласия среди европейских членов альянса, пишет Modern Diplomacy.

Для Европы последствия вряд ли будут сиюминутными. Однако нельзя игнорировать тот факт, что два наиболее важных в военном отношении члена НАТО, США и Великобритания, решили присоединиться к пакту. На данный момент больше всех пострадала Франция, поскольку Австралия отказалась от соглашения стоимостью 38,6 млрд евро о строительстве 12 дизельных подводных лодок, и вместо этого решила закупить американские атомные субмарины. США отталкивают Францию, забыв о том, что Париж старейший союзник Вашингтона и один из наиболее боеспособных членов НАТО на европейском континенте. Франция также остается важным игроком в Индо-Тихоокеанском регионе, в зоне влияния AUKUS, поскольку в этом регионе проживает около 1,6 млн французских граждан.

AUKUS начал с серьезной дипломатической неудачи, не включив Францию в сделку. Хотя еще не поздно исправить ситуацию, поскольку на создание обещанного австралийцам флота уйдет почти 10 лет или даже больше, США вряд ли будут рассмотреть возможность присоединения Франции. У французов также мало стимулов для сотрудничества с тремя странами, ”ударившими их ножом в спину”.

Пакт может ухудшить и без того нестабильные отношения между США и Европой, а также Великобританией и ЕС. Из-за соглашения перспективы сотрудничества кажутся туманными.

Пакт - палка о двух концах. Он пойдет на пользу Китаю, поскольку сеет раздор между державами. Хотя между Великобританией и Францией существуют надежные договоры, например Ланкастерхаузские соглашения, то, как обе страны будут продвигать свою внешнюю политику индивидуально и на континентальном уровне, будет определять, насколько тяжелым окажется удар для ЕС и НАТО. Потенциальный перелом может открыть дверь для идеи большей европейской автономии. Пока Германия разбирается с результатами всеобщих выборов, у Франции есть возможность играть более активную роль в продвижении дальнейшей независимости ЕС.

В военном отношении AUKUS не представляет реальной угрозы для Китая или региона. Однако он сигнализирует о серьезной стратегической игре между всеми вовлеченными сторонами. Пакт повлиял на Великобританию, которая после Брексита расценивает соглашение как маленькую победу над Европой. Соединенное Королевство наконец освободилось от подчинения, практикуемого ЕС. AUKUS также укрепит политику "Глобальной Британии", которую Лондон проводит с момента выхода из ЕС и восстановления своей роли на международной арене. Кроме того, для Великобритании поддержка со стороны администрации Байдена также означает, что США решили встать на ее сторону, а не на сторону ЕС, в отношении подъема Китая.

Недооцененное возможное последствие пакта - опасность ядерного распространения. Хотя маловероятно, что Австралия в ближайшее время начнет развивать идею ядерного оружия. На данный момент считается, что любая страна, у которой на вооружении есть атомные подводные лодки, является обладателем ядерного оружия. Разрешение Австралии, неядерному государству, получить такие субмарины - лазейка, которая даст возможность таким странам, как Иран, покупать ядерное оборудование за рубежом, например, у Китая и России. А другие государства, с историей разработки ядерного оружия, в частности, Индия, Пакистан и Северная Корея, могут принять решение о создании собственного подобного арсенала.