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В Ташкенте заработает новый автобусный маршрут

В Ташкенте заработает новый автобусный маршрут

В скором времени в Ташкенте откроют новый автобусный маршрут - он будет проложен от станции метро "Машинасозлар" до парка "Янги Узбекистон".

Общая протяженность маршрута составит 13 км, а примерное время в пути - 36 минут. На маршруте будут курсировать шесть автобусов, интервал между которыми составит 12 минут, передает Podrobno.uz.

Управление транспорта столицы уже объявило сбор предложений от частных перевозчиков Ташкента, готовых обслуживать этот маршрут. Его итоги станут известны до 10 октября, сообщили в столичной мэрии.

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Вестник Кавказа

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