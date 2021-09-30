В США оценили женевские консультации с Россией

Власти США считают, что консультации с Россией по стратегической стабильности в Женеве были очень продуктивным. Об этом сообщил официальный представитель американской администрации.

"Сегодня дискуссия была очень динамичной и широкой, мы считаем, что удалось охватить целый ряд тем", - сказал представитель администрации.

При этом он отметил, что прошедшие консультации стали хорошим продолжением встречи, состоявшейся июле. "Делегации по-настоящему подробно и активно обмениваются мнениями", - сказал сотрудника ТАСС.

Напомним, сегодня в Женеве состоялся очередной раунд двусторонних консультаций РФ и США по стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую - заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.Первый в 2021 году очный раунд консультаций РФ и США прошел в Женеве 28 июля.