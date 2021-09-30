Азербайджанский фильм получил главный приз международного кинофестиваля

Азербайджанский документальный фильм ”Последний” получил высшую награду на Международном кинофестивале документальных и короткометражных фильмов в Яхорине (Босния и Герцеговина), пишет Сaspian News.

C 22 по 25 сентября на фестивале было представлено 30 фильмов из более чем десяти стран, в том числе СНГ, Италии, Греции, США, Сербии. Фильм ”Последний”, получивший премию ”Золотой клен”, был снят Бакинским медиацентром и киностудией Salnaməfilm при поддержке Министерства культуры Азербайджана. Исполнительный продюсер фильма- Арзу Алиева, продюсеры - Орман Алиев и Назим Гусейнов. Сценаристы фильма - Эсмира Эюб и Фариз Ахмедов, оператор - Матеуш Чухновски.

В фильме рассказывается история Виталия Пронина, единственного жителя острова Кюрдили в Каспийском море. Некогда многолюдный Кюрдили жители покинули в конце 1980-х годов, когда уровень воды в море поднялся и затопил его, разрушив почти всю инфраструктуру. На острове остались только Пронин и его семья. Похоронив со временем родных, 68-летний кюрдилинский Робинзон Крузо живет одинокой жизнью на почти забытой земле.

”Последний” ранее участвовал в Международном кинофестивале в Роттердаме и Международном кинофестивале ”Флаэртиана” в Перми. Сейчас фильм демонстрируется на Международном фестивале документального кино стран СНГ ”Евразия.doc” в Смоленске и Минске. Также фильм ”Последний” поедет на международный фестиваль современного кино BlackCanvas в Мексике и международный фестиваль документального кино OFF CINEMA в польском городе Познань.