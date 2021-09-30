В Санкт-Петербурге развернут дополнительные койки для больных коронавирусом

В Санкт-Петербурге с 1 октября Госпиталь для ветеранов войн открывает для пациентов с коронавирусом COVID-19 почти 1 тыс коек. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале городского комитета по здравоохранению.

"Завтра начинает прием больных с коронавирусной инфекцией корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице. Перепрофилированы 989 коек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, стационар-трансформер госпиталя продолжит работу с больными COVID-19 в плановом режиме.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Санкт-Петербурге выявлены 620 717 случаев заражения коронавирусом, справились с болезнью 582 086 жителей города, умерли - 21 854.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 233 млн, из них более 4,7 млн человек скончались. В России выявлены 7 511 026 случаев заражения.